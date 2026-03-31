La directora regional de Comercio Exterior y Turismo de Junín, Dania Vila Poma, denunció haber recibido amenazas a través de audios enviados por WhatsApp, en los que un sujeto le exige detener las acciones de fiscalización a agencias de viaje. Los mensajes incluyen advertencias contra su integridad y la de su familia, lo que motivó que solicite garantías personales ante las autoridades.

El caso ya es investigado por instancias policiales, mientras la funcionaria continúa con sus labores al frente de la DIRCETUR Junín. En los últimos días, algunas agencias informales han cuestionado los operativos, en medio de la alta demanda turística por la cercanía de Semana Santa.

Las amenazas se producen tras el refuerzo de acciones contra la informalidad en el sector turismo, que incluyen operativos multisectoriales y capacitaciones sobre normativas vigentes. Estas medidas buscan garantizar servicios formales y seguros para los visitantes en la región.