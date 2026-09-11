El piloto huancaíno Aníbal Aliaga, ganador de la primera etapa del Rally Dakar 2018 y campeón mundial de motonáutica del 2016, denunció que recibió una amenaza de muerte en su oficina ubicada en Cerros de Camacho, en La Molina - Lima. La mañana del miércoles, el deportista encontró una carta con un mensaje intimidatorio escrita con lapicero rojo y una bala.

Anibal Aliaga difundió la amenaza en sus redes sociales y mostró lo que decía el mensaje: “Te esperamos en Juliaca. Con el automovilismo juliaqueño no se juega. Perro de mierda. Cuídate. Las otras balas están en pistolas”.

Ayer, desde Huancayo, Aníbal Aliaga, denunció la presunta coacción. El piloto arribó a nuestra ciudad para participar del “Rally de Solidaridad”, este sábado 12 y domingo 13 de setiembre que se corre para apoyar a los damnificados de los sismos en Chongos Bajo.

Sí correrá

La denuncia provocó muestras de respaldo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), el Touring y Automóvil Club del Perú y la Policía Nacional.

El piloto explicó que el origen del conflicto estaría relacionado con una solicitud que presentó ante el IPD para pedir un mayor orden en la Federación Deportiva Peruana de Automovilismo Deportivo, que fue hecho junto con otros cinco pilotos.

“Ningún deportista puede quejarse en la defensoría del deportista. No podemos quedarnos callados. Yo voy a ir a Juliaca, en octubre estaré en Caminos del Inca”, dijo Anibal Aliaga.