El politólogo Jorge Olivera afirmó que la estrategia de Keiko Fujimori para la segunda vuelta electoral apunta principalmente a reducir el antifujimorismo, un fenómeno que -según indicó- históricamente ha representado una de las principales barreras para el crecimiento político de la lideresa de Fuerza Popular.

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Sus declaraciones se dieron luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializara los resultados de la primera vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026, confirmando que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán el balotaje programado para el próximo 7 de junio.

De acuerdo con la ONPE, Fujimori obtuvo 2 millones 877 mil 678 votos, mientras que, Sánchez alcanzó 2 millones 15 mil 114 votos.

Para Olivera, la candidata fujimorista ha modificado su forma de hacer campaña respecto a procesos anteriores. Explicó que ahora viene realizando recorridos permanentes por distintas provincias y anexos del país, especialmente en lugares donde anteriormente no recibía respaldo electoral.

“Ella está recorriendo distrito por distrito, provincia por provincia y anexo por anexo, conversando con la gente y haciendo un trabajo de base que no se había visto antes”, sostuvo. Añadió que el fujimorismo busca reforzar el recuerdo de las obras ejecutadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, así como el combate al terrorismo.

Según el especialista, esa estrategia apunta a generar comparaciones entre las gestiones pasadas y los gobiernos posteriores.

“La población recuerda que en ese tiempo se visitaban los lugares más alejados del país y eso ahora el fujimorismo lo está aprovechando para reducir el rechazo que todavía existe”, comentó.

En relación con Roberto Sánchez, Olivera señaló que el candidato de Juntos por el Perú ha basado gran parte de su discurso en el descontento social y en las brechas económicas existentes entre Lima y las regiones.

“Él ha recogido el resentimiento de muchos sectores que consideran que el Estado se ha olvidado de ellos”, indicó. Cuestionó algunas propuestas vinculadas al cambio de Constitución y a la estatización.