Olinda P.C., es una anciana de 78 años que murió el último sábado con COVID-19, con una saturación de 70 y esperando una cama de UCI en el hospital Ramiro Prialé de EsSalud, según relataron sus familiares, que aseguraron que su madre tenía las dos dosis de la vacuna.

Durante 5 días, los hijos padecieron para conseguir una cama UCI pero en el nosocomio los médicos les dijeron que estaba en prioridad 4 y no se pudo darle atención en la UCI, en medio de escenas dolorosas, los familiares dieron cristiana sepultura a la septuagenaria.

El director encargado del hospital Ramiro Prialé, Mirko Hipólito dijo que se estaba informando del caso y que hoy daría un informe del referido caso.

Niveles de prioridad

Según un documento técnico “Consideraciones éticas para la toma de decisiones en los servicios de salud durante la pandemiaCovid-19″ son cuatro niveles de prioridad de ingreso en UCI determinados por el Ministerio de Salud (Minsa) en mayo del 2020 y son:

Pacientes de prioridad 1: Críticos e inestables: necesitan monitorización y tratamiento intensivo que no puede ser proporcionado fuera de la UCI (ventilación mecánica invasiva). - Beneficio potencial y reversibilidad esperable. Ingreso a UCI

Pacientes de prioridad 2: Precisan monitorización intensiva y pueden necesitar intervenciones inmediatas. No ventilación mecánica invasiva. Oxigenoterapia alto flujo o VMNI por Pa02/FiO2<200 o <300 con fallo de otro órgano. Beneficio potencial y reversibilidad esperable. Ingreso a UCI

Pacientes con Prioridad 3: - Inestables y críticos, pero con pocas posibilidades de recuperarse a causa de su enfermedad de base o de la aguda: pueden recibir tratamiento intensivo para aliviar su enfermedad aguda, pero también establecerse limites terapéuticos, como por ejemplo no intubar y/o no intentar RCP. No ingreso a UCI

Pacientes con Prioridad 4: Su ingreso no está generalmente indicado: beneficio mínimo o improbable por enfermedad de bajo riesgo. Pacientes cuya enfermedad terminal e irreversible hace inminente su muerte. No ingreso a UCI

El documento aclara: “No significa que aquellos pacientes que no sean admitidos a la UCI carecerán de atención especializada. Por el contrario, para ellos el objetivo fundamental será el de disminuir al mínimo el sufrimiento que la enfermedad impone, así como elevar, en lo posible, su calidad de vida. En los casos en los que se vislumbre un fatal desenlace corresponderá acompañarlos humanamente en su proceso de agonía con medicina paliativa y ayuda espiritual.”