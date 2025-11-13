Hoy el distrito de El Tambo, uno de los más importantes de la provincia de Huancayo, cumple 82 años de creación política, actualmente bajo la gestión del alcalde Julio César Llallico y con cuestionamientos por su baja ejecución presupuestal y el lento avance de obras públicas.

Según el portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la comuna tambina cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 82, 006, 485, de los cuales ha ejecutado hasta la fecha S/ 53, 241, 203, lo que representa solo el 65.8% de avance.

Ejecución presupuestal

De ese total, el presupuesto destinado exclusivamente a proyectos asciende a S/ 27, 322, 849, pero hasta el momento apenas se ha ejecutado S/ 11, 397, 563, es decir, solo el 41.7%. En la cartera municipal existen 53 proyectos activos, de los cuales 20 permanecen con 0% de ejecución, mientras que solo cinco han superado el 80% de avance.

Uno de los casos más representativos es el polideportivo del sector La Esperanza, obra valorizada en S/ 2, 031, 503, pero que, según la Consulta Amigable del MEF, registra un gasto efectivo de solo S/ 672, 000, equivalente al 33.1% del presupuesto asignado.

Similar situación enfrenta el proyecto de mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la avenida Flor de Mayo (tramo Mariscal Castilla - jirón Grafitos), donde, de los S/ 870, 220 presupuestados, apenas se han ejecutado S/ 16, 336, lo que significa un avance de 10.1%.

La única obra culminada al 100% es la creación de espacios públicos urbanos en el centro poblado de Hualahoyo, con un presupuesto modesto de S/ 20 000.

Opiniones

El exalcalde Espíritu Gaspar lamentó el retroceso del distrito durante la actual gestión.

“Es lamentable el retraso que ha sufrido El Tambo con este alcalde de perfiles. No se ha continuado con obras importantes. Se ha descuidado el ornato y la seguridad ciudadana”, señaló.

Gaspar criticó además que se hayan destinado cinco millones de soles para seguridad, sin resultados visibles.

“Ni se ha dotado de más cámaras ni se ha hecho mantenimiento de las existentes”, afirmó, cuestionando también la compra de terrenos colindantes al antiguo Palacio Municipal “como si la comuna fuera una inmobiliaria”.

Por su parte, el exalcalde Carlo Curisinche opinó que la actual administración “ha significado un retroceso muy evidente”.

“En ornato, seguridad ciudadana y limpieza pública estamos peor. Los vecinos padecen la acumulación de basura en las calles y la contaminación por los malos olores”, expresó.

Curisinche recordó que El Tambo “es la ciudad más importante de la región central del país” y que el descuido del entorno urbano “da una mala imagen ante los turistas y visitantes”. Sin embargo, dijo que el lado positivo es la ejecución de obras de saneamiento en anexos

También criticó la falta de liderazgo político del alcalde actual. “No vemos un liderazgo ejecutivo ni político. Falta asesoramiento y visión de ciudad. Tenemos un alcalde desdibujado que no exige al Gobierno Regional la continuidad de obras claves, como la avenida Ferrocarril”, señaló.

Agregó que durante su gestión anterior se dejó listo el presupuesto para dicha vía que llega hasta San Jerónimo y solo se culminó la primera etapa.

El regidor José García Terrazos coincidió en las críticas: “Esta gestión no ha cubierto las expectativas. Los vecinos no reciben contraprestación de servicios básicos ni obras visibles. Se priorizan proyectos en anexos, cuando debería haber equidad, pues son las zonas urbanas las que más tributan”.

Frente a los cuestionamientos, el alcalde Julio Lalico sostuvo que su administración mantiene “un balance positivo”. “Hemos escuchado al vecino y atendido sus necesidades. Hay proyectos en gestión con presupuesto local, provincial y nacional. Estamos dando continuidad a obras y se ha ejecutado pavimentación en diversas zonas.