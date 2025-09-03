Un total de 135 mil soles, se distribuirán en premios, en la XXIV Maratón Internacional Selva Central “Orlando Cárdenas Muje” que se realizará el 28 de setiembre próximo, en Pichanaqui.

Según mencionó el coordinador general de la prueba, Constantino León, la premiación para quienes ocupen los lugares de honor será en efectivo por un valor total de 135 mil soles asumidos por la Municipalidad Distrital de Pichanaqui.

También se garantizó la participación de atletas de élite nacionales y extranjeros, miembros de la Asociación de Jueces de Atletismo, y que la ruta está en óptimas condiciones a lo largo de los 42 kilómetros 195 metros, cuya partida será en Río Negro (Satipo) y la llegada en la plaza principal de Pichanaqui.

“Es un evento oficial y todos los competidores tendrán la oportunidad de obtener una marca de clasificación para los próximos eventos internacionales como los Juegos Panamericanos y otros”, señaló Constantino León.

Sobre las quejas se dieron en la anterior edición con el ganador Daverso Ramos Acevedo, la organización detalló que se colocará puntos de hidratación cada 2.5 kilómetros en la ruta.