Tras la denuncia de escasez de alimentos para los felinos grandes que habitan el Zoológico Municipal de Huancayo, que aseguraban se redujo la alimentación diaria de carne de 6 kilos a solo 1 kilo por día, el gerente Jhansell Jhonatan Espinoza Cárdenas, a cargo de la Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad de Huancayo, negó esta denuncia.

“Reconocemos que al inicio hubo un cierto desfase, en la contratación de los proveedores de carnes y verduras, pero, en ningún momento se ha dejado de alimentar a los animales”, dijo Espinoza.

Sin embargo, pese a esta y otras denuncias de maltrato en contra de los animales, el edil aseguró que se encuentra encaminado el proceso de ampliación de espacios del zoológico.

“Estamos culminando el plan de manejo del zoológico, que contempla la ampliación valorizada en S/4 millones”, dijo.