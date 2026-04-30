Ante la proximidad del depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) correspondiente a mayo, muchos trabajadores se preguntan si recibirán este beneficio y cuáles son los requisitos para acceder a él.

El abogado Eric Castro, socio del Área Laboral del estudio Miranda & Amado, explicó que la CTS funciona como un fondo de protección ante el desempleo y está dirigido principalmente a trabajadores del sector privado que cumplen determinados criterios laborales.

Jornada mínima: requisito clave para acceder a la CTS

Uno de los requisitos fundamentales para recibir este beneficio es cumplir una jornada mínima diaria.

Según el especialista, el depósito de CTS corresponde a trabajadores que laboran al menos cuatro horas diarias en promedio dentro del sector privado.

Este requisito permite determinar qué trabajadores califican legalmente para el depósito semestral que se realiza en mayo y noviembre.

Lee también: MEF aprueba endeudamiento por 100 millones de euros con banco alemán KfW

Trabajadores que no recibirán CTS en mayo

No todos los trabajadores en planilla acceden automáticamente al depósito de la CTS. Existen excepciones que deben considerarse.

Entre los principales casos excluidos se encuentran:

Trabajadores con Remuneración Integral Anual (RIA): Sus beneficios sociales suelen estar incluidos dentro de su remuneración anual.

Sus beneficios sociales suelen estar incluidos dentro de su remuneración anual. Trabajadores con menos de un mes laborado: Si no se completa un mes dentro del semestre correspondiente, no se genera el derecho al depósito en ese periodo.

Estas condiciones explican por qué algunos empleados pueden no recibir el abono, aun cuando figuren en planilla.

Qué conceptos se incluyen en el cálculo de la CTS

El monto de la CTS no se calcula únicamente con el sueldo básico. Existen otros conceptos que también forman parte del cálculo del beneficio.

El abogado Eric Castro explicó que deben incluirse:

Asignación familiar

Horas extras

Comisiones

Bonificaciones (si se percibieron al menos tres veces en el semestre)

Una sexta parte de la gratificación recibida en diciembre

“Un trabajador con un sueldo de S/ 2,000 y asignación familiar podría recibir aproximadamente S/ 1,223 soles por el semestre completo laborado”, indicó el especialista.

Multas por no pagar la CTS dentro del plazo

Desde el punto de vista empresarial, el incumplimiento del depósito de la CTS puede generar sanciones económicas significativas.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) considera el no depósito o el pago fuera de plazo como una infracción grave.

Las multas pueden variar según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados:

Desde: S/ 2,475 en pequeñas empresas

S/ 2,475 en pequeñas empresas Hasta: S/ 143,600 en medianas y grandes empresas

Además, la falta de entrega de la hoja de liquidación también puede generar sanciones administrativas.

Recomendaciones para trabajadores sobre el uso de la CTS

El especialista también recomendó a los trabajadores evaluar las opciones financieras disponibles para obtener un mayor rendimiento de sus ahorros.

Entre las recomendaciones destacan:

Comparar las tasas de rendimiento (TREA) entre entidades financieras.

Verificar que el depósito se haya realizado dentro del plazo legal.

Revisar los conceptos incluidos en el cálculo del beneficio.

Estas medidas permiten asegurar que el beneficio cumpla su función principal: servir como respaldo económico en caso de desempleo.