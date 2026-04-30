El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó una operación de endeudamiento externo por 100 millones de euros con el banco alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 072-2026-EF, publicado en el diario oficial El Peruano.

El financiamiento se destinará al programa denominado “Cumpliendo con estándares OCDE: Gobernabilidad e Igualdad de Oportunidades (Fase I)”, que busca fortalecer procesos institucionales alineados con estándares internacionales.

Pago del préstamo se realizará entre 2029 y 2035

Según lo establecido en el contrato, la cancelación del préstamo se realizará en 14 cuotas semestrales consecutivas, que se iniciarán el 15 de mayo de 2029 y concluirán el 15 de noviembre de 2035.

Este cronograma responde a la política de plazos de cancelación establecida por el banco alemán KfW para sus operaciones de financiamiento internacional.

Tasa de interés será variable basada en EURIBOR

La operación de endeudamiento contará con una tasa de interés variable, basada en la tasa EURIBOR a seis meses, a la que se añadirá un margen fijo determinado por el banco en la fecha de firma del contrato.

Asimismo, la norma señala que la tasa podrá convertirse a tasa fija, de acuerdo con las políticas de financiamiento del KfW.

Además del interés, el préstamo incluye:

Comisión de compromiso: 0.25% anual sobre el saldo no desembolsado.

0.25% anual sobre el saldo no desembolsado. Comisión de administración: 0.75% sobre el monto total del préstamo (pago único y no reembolsable).

MEF será responsable de ejecutar el programa

La norma establece que la unidad ejecutora del programa será el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público.

Asimismo, se autorizó al titular del sector Economía o a un funcionario designado para suscribir el contrato de préstamo en representación de la República del Perú.

Este financiamiento forma parte de las acciones destinadas a cumplir estándares internacionales vinculados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).