El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) puso en circulación una moneda de plata conmemorativa alusiva al bicentenario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre el Perú y los Estados Unidos de América.

La medida fue oficializada mediante la Circular N.º 0009-2026-BCRP, publicada en el diario oficial El Peruano, donde se establece que la nueva moneda es de curso legal y circulará de forma simultánea con las monedas actualmente en uso.

Diseño destaca símbolos de Perú y Estados Unidos

El diseño de la moneda presenta en su reverso dos símbolos representativos de ambos países. En el lado izquierdo se muestra la ciudad inca de Machu Picchu, acompañada del año 1826, mientras que en el lado derecho figura la Freedom Tower, ubicada en la ciudad de Miami, junto al año 2026.

En la parte superior del reverso se lee la frase “200 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS”, y en la parte inferior la inscripción “PERÚ - USA”.

En el anverso, la moneda presenta el Escudo de Armas del Perú, acompañado del texto “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”.

Características técnicas de la moneda

El Banco Central de Reserva informó que la moneda cuenta con especificaciones técnicas propias de piezas conmemorativas y de colección.

Entre sus principales características se encuentran:

Denominación: S/ 1

S/ 1 Aleación: Plata 0.925

Plata 0.925 Peso: 1 onza troy

1 onza troy Diámetro: 37 milímetros

37 milímetros Calidad: Proof

Proof Canto: Estriado

Estriado Año de acuñación: 2026

2026 Emisión total: 5,000 unidades

Precio será publicado en portal institucional

El BCR indicó que el precio de venta de la moneda será difundido a través de su portal institucional, específicamente en la tienda virtual oficial.

Asimismo, señaló que el valor podrá ser reajustado periódicamente en función de la evolución de los costos de producción y del mercado.