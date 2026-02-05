La crisis del Programa de Alimentación Escolar (PAE) motivó un plantón en Huancayo encabezado por dirigentes de la Asociación de padres de familia (Apafa), quienes alertaron que miles de escolares se verán afectados al inicio del año lectivo. Ángel Huarcaya Soto, coordinador regional de Apafas de Junín, advirtió que el problema responde a un deficiente diseño del programa desde el nivel central.

“Preocupa la crisis de la alimentación escolar y los que se van a perjudicar son nuestros hijos a nivel nacional”, sostuvo.

El dirigente explicó que en la región Junín fracasaron tres procesos de convocatoria para la contratación de proveedores, situación que pone en riesgo el inicio oportuno del servicio.

“En la región Junín no se ha presentado nadie. Falta menos de un mes para el inicio de clases y nadie dice nada”, cuestionó, señalando además que el presupuesto se viene “derrochando” en procesos fallidos. Según indicó, como medida de emergencia se plantea la entrega de canastas familiares, lo que desnaturaliza el objetivo del programa.

Huarcaya alertó que estas canastas contendrían solo 10 productos, cuando el esquema original contempla 24, manteniendo el mismo costo.

“Ni la mitad de productos y el costo es igual. ¿Quiénes se benefician?”, expresó, remarcando que esta alternativa no garantiza el valor nutricional para los escolares. “Eso es solo para salir del momento, no para asegurar la alimentación de nuestros hijos”, agregó.

“Pedimos la cabeza de la jefa nacional. Este diseño ha fracasado”, afirmó.