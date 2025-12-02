El Partido Aprista Peruano (APRA) en Junín culminó sus elecciones primarias con una participación de 856 militantes y resultados que ya definen la conformación de su lista de candidatos: Jacqueline Santos Julca lideró la votación para diputada, mientras que Félix Rafael Ortega Álvarez obtuvo un respaldo contundente para senador.

El escrutinio se cerró con un total de 856 votos emitidos, de los cuales 655 fueron válidos, mientras hubo 176 votos en blanco y 25 votos nulos.Para el cargo de diputado, la candidata que se posicionó como primera opción fue Jacqueline Jeanette Santos Julca, quien obtuvo 21.612 % del total de votos válidos, convirtiéndose en la ganadora del proceso interno.

La siguió muy de cerca el postulante Gianpierre Poma Via y Rada con 20.444 %, lo que refleja una competencia ajustada entre los primeros puestos. En tercer lugar quedó Julio César Nieto Tinoco con 12.500 %.

Más atrás se ubicaron Marcelo Martín Hurtado Castañeda con 6.659 %, seguido por José Ernesto Benavides Bonilla con 6.192 %, Danny Marie Andrade Maldonado con 5.491 %, y finalmente Rosa Hortensia Martínez Cuba con 3.621 %.

Por su parte, en la elección interna para senador regional, el resultado fue ampliamente favorable a Félix Rafael Ortega Álvarez, quien logró 70.766 % de los votos emitidos en esa categoría (total votos: 431), consolidándose como la opción de consenso.

Jacqueline Santos, quien además es secretaria regional del partido, señaló como “un logro haber alcanzado el 50 % de votantes”, lo que consideró “una fortaleza”. Atribuyó este respaldo al “dinamismo de los candidatos” y al esfuerzo de movilización de los militantes.