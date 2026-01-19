A solo cinco días de la última alerta, decenas de personas llegaron otra vez, hasta la zona de Los Trigales, cerca a la Cooperativa Santa Isabel de Huancayo para cercar un área de aporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH). Esto, finalmente, fue frustrado por un trabajo de la Policía Nacional del Perú, Serenazgo y policías municipales de Huancayo.

Alerta. Ayer, cerca de las 6:00 de la mañana de ayer, nuevamente decenas de personas, entre varones y mujeres, entre las que se encontraba la señora Rita Carpio, realizaron otra arremetida intentando tomar el terreno de más de 3 mil metros cuadrados. Los vecinos alertaron a la PNP y la comuna huanca.

“Ante la alerta de los vecinos, desplazamos cerca de 45 policías de las unidades de Servicios Especiales, Gopar y comisaría de Huancayo, y se logró retirar a las personas que querían tomar el predio. Una que estaba en el interior fue retenida y llevada al comisaría para su identificación”, señaló la teniente PNP Angi Vigil Crisanto.

Sin embargo, lo que llama la atención es que la municipalidad no está realizando ningún trabajo de prevención en la zona.

“La municipalidad dijo que iban a colocar plantas y, pedimos que estén alertas porque siguen volviendo (invasores) todos los días”, dijeron los vecinos.