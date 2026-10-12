A pocas semanas de la segunda vuelta regional en Junín, el candidato de Alianza para el Progreso (APP), Arnoldo Mallma, sostuvo una reunión nocturna con alcaldes en ejercicio y trabajadores de la municipalidad provincial de Huancayo, un encuentro que abre interrogantes sobre la neutralidad de las autoridades en plena contienda electoral.

Encuentro

La reunión se realizó el sábado, alrededor de las 10:00 p. m., en una vivienda del jirón Los Sauces, manzana C, en Huancayo. Entre los asistentes estuvieron el alcalde provincial de Huancayo, Dennys Cuba Rivera; el alcalde de Sapallanga, Miguel Ángel Paitán Soto; y el alcalde de Pariahuanca, Wilson Quispe Camarena.

También acudieron trabajadores municipales, entre ellos William Rivera Contreras quien postuló a la alcaldía de Quilcas por APP y Junior Vela conductor del burgomaestre huancaíno, entre otros.

Imágenes captadas desde el exterior muestran el ingreso de Mallma al inmueble y, minutos después, un encuentro con algunas autoridades en una camioneta Toyota Fortuner gris, de placa CHU-342, vehículo utilizado por el alcalde de Huancayo para movilizarse.

El politólogo Ginés Barrios Alderete cuestionó la reunión y sostuvo que la condición de autoridades en funciones obliga a mantener imparcialidad frente a las candidaturas.

“Hay una flagrante infracción del principio de neutralidad”, afirmó.

Barrios también remarcó que las restricciones no desaparecen por realizarse reuniones fuera del horario laboral.

“Las 24 horas del día, los 365 días del año, ellos tienen un cargo”, señaló al explicar que las autoridades y los servidores públicos deben respetar sus obligaciones de neutralidad.

Barrios planteó además que existiría la posibilidad de compromisos futuros y advirtió sobre el riesgo que estas prácticas podrían representar para los recursos públicos, al tratarse de autoridades en ejercicio.

La pregunta queda planteada: ¿qué motivó a Mallma y a tres alcaldes a reunirse de noche, en un domicilio particular y en plena contienda electoral de segunda vuelta?