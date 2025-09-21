La visita de César Acuña a Huancayo, ayer, fue escenario de tensión. La marcha convocada por las bases de Alianza Para el Progreso (APP) en Junín se vio empañada por un enfrentamiento entre simpatizantes y un grupo de manifestantes que organizó una contra marcha en rechazo a su presencia.

Los protestantes acusaron al líder de APP de cogobernar con la presidenta Dina Boluarte.

El enfrentamiento físico ocurrió en las inmediaciones del parque Huamanmarca, donde la Policía tuvo que intervenir. El momento que marcó la visita fue cuando le arrojaron un huevo que se estrelló contra el pecho de Acuña, quien rápidamente fue rodeado por su militancia.

La marcha que reunió a precandidatos a la región, provincias y distritos, además de seguidores, terminó con un mitin a plaza llena. Estuvieron presentes Arnoldo Mallma, Julio de La Rosa, Jorge Solis Goche y otros.

VIDEO RELACIONADO: