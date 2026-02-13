Alrededor de cincuenta productores y artesanos actuarán hoy como una “barrera humana” para evitar el vandalismo en la Plaza Huamanmarca durante el Ño Carnavalón, pues la Municipalidad Provincial de Huancayo les autorizó el uso del espacio con la idea de que sirvan como medida de “contención” ante hechos de violencia.

PERMISO. Sin embargo, el regidor Elio Laureano reveló que la actividad inició ayer, a pesar de que su plan de contingencia aún no había recibido la factibilidad final de Defensa Civil. El documento se encontraba en evaluación por deficiencias en el croquis, la ubicación de los extintores y el sistema eléctrico.

“Iniciaron solo con una evaluación previa. Tendría que tener la factibilidad antes de los permisos, pero ellos dicen que recién lo van a formalizar”, detalló Laureano.

Sobre el hecho de que la feria sirva como “contención al vandalismo”, Laureano aseguró que lo mismo sucedió el año pasado y terminó llevando los daños a la Plaza Constitución.

CUESTIONADA. La feria es liderada por la exregidora Noemí Curi, vacada por nepotismo, quien rechazó las acusaciones de ser la “favorita” de la MPH para el uso de la plaza; aseguró que su asociación es la única con la capacidad logística para ocupar el espacio.

“Todos pueden presentar su documentación, pero para llenar esta plaza se necesitan al menos 80. Las otras asociaciones no tienen la capacidad de organizar”, señaló Curi.

Para evitar el vandalismo, los feriantes suspenderán sus ventas durante dos horas para cerrar la plaza y sus accesos con vallas y evitar el ingreso de los “carnavaleros” que puedan dañar la infraestructura pública.