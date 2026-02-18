Dos sujetos que planearon un asalto para obtener dinero y continuar consumiendo licor fueron condenados a 17 años, 7 meses y 22 días de prisión por el delito de robo agravado en la ciudad de Tarma.

El hecho ocurrió la madrugada del 10 de octubre de 2024, luego de que los ahora sentenciados, Elías Quincho y Lionel Quispe, junto a un adolescente, se quedaran sin dinero mientras bebían en un hotel. Según la investigación fiscal, acordaron salir a las calles para asaltar a transeúntes; sin embargo, al no encontrar víctimas, ingresaron a un hospedaje ubicado en el jirón Amazonas.

En el interior del establecimiento redujeron con violencia a la recepcionista y se apoderaron de S/ 1,200 que se encontraba en la caja, para luego huir con dirección al jirón Huancayo.

Las cámaras de seguridad permitieron identificar a los implicados, quienes fueron capturados por efectivos policiales de la comisaría de Tarma en coordinación con el Ministerio Público. Ambos fueron reconocidos por la agraviada y admitieron su participación en el ilícito.

En audiencia de apelación, la Fiscalía Superior Penal logró que se confirme la condena impuesta en primera instancia. En tanto, el adolescente involucrado recibió una medida de internación por dos años en un centro juvenil.