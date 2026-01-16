El principal sospechoso de la muerte de Jaqueline Meza Taipe (19), el cocinero Wilmer Rojas Solano, quien tiene antecedentes de violencia y procesos por feminicidio, desde la clandestinidad se defiende usando las redes sociales.

“Es pura mentira, eso sucedió en Estados Unidos. En el formato verdadero el varón era encantador y le gustaba tener muchas enamoradas. Lo malo era que él siempre terminaba la relación por problemas de lío, celos , mala comunicación, pero no era asesinato”, es lo que escribió a través de una nueva cuenta: Dgo Over.

Desde el 2 de enero, Wilmer Solano, está no habido, escapó luego de victimar a Jaqueline Meza en el hostal Santa Ana en Huayllay – Pasco.

“Se fue después de preparar el menú y la cena, dijo que estaba cansado y que Jaqueline se fue sola; sin embargo una cámara la captó entrando al hostal donde la encontraron estrangulada”, contaron los deudos.

Wilmer Rojas, respondió a los comentarios de los que pedían su captura.

“Como el hombre es más fuerte en todo sentido hace que sea dominante, por eso lo llaman asesino de mujeres. Nadie esta libre de nada”, es lo que menciona.

Al ser emplazado por la hermana de Anabela (27), quien salvó de morir en manos del acusado, éste le envió una solicitud de amistad. Los familiares de ambas mujeres, piden a las autoridades que atrapen al “asesino serial” que anda suelto.

“No voy a descansar hasta encontrar justicia, por favor orden su captura”, pidió Saturnina Taipe, madre de la universitaria Jaqueline (19), la última de sus víctimas.