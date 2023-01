Víctor Tapia Bruno, asesor del gobernador Zósimo Cárdenas, fue sentenciado a ocho años de prisión y el pago de S/245 mil de reparación civil por realizar bonificaciones irregulares a 23 ex funcionarios de la municipalidad de El Tambo. Tapia fue gerente del ex alcalde Aldrin Zárate y durante esa gestión realizó pagos que generaron un perjuicio de 195 mil soles al Estado. Junto con él fueron sentenciados Enrique Porras, ex gerente de la Municipalidad de Huancayo (que tuvo que renunciar por esta sentencia) y Karina Maquera. El caso estuvo a cargo de la fiscal anticorrupción Bonny Bautista.

MIRA ESTO: Por azuzar en redes abren investigación a Vladimir Cerrón

En 2012, como asesor de Vladimir Cerrón, protagonizó un bochornoso espectáculo cuando fue intervenido por la Policía, conduciendo su vehículo en estado ebriedad.

El hecho que, según contó la policía no es la primera vez, se produjo a las 23:20 horas entre la avenida Huancavelica y Tacna, en pleno centro de la ciudad de Huancayo.

Fue el Escuadrón de Emergencia que en cumplimiento de garantizar las leyes, la seguridad de las personas y salvaguardar uno de los principales derechos de proteger la vida, intervino al automóvil azul oscuro metálico Toyota-Tercel de placa HO-6768, conducido por Víctor Andrés Tapia Bruno, abogado de Asesoría Jurídica del GRJ y a la vez asesor de la presidencia, como algunas veces se presentó en conferencia de prensa.

De acuerdo a la manifestación de los custodios, el intervenido por su estado se puso malcriado en todo momento. Ante esta situación fue conducido a la comisaría de Huancayo, amaneciendo en los calabozos.

El delito que se imputa a Víctor Tapia es de peligro común por conducir vehículo motorizado en estado de ebriedad. Mientras tanto, el examen de dosaje etílico arrojó 1,06 gramos de litro de alcohol en la sangre.