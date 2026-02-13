A pocas horas del desarrollo del Ño Carnavalón 2026, la Municipalidad Provincial de Huancayo dispuso el cierre de la Plaza Constitución con rejas y mantas de protección, con el objetivo de resguardar el patrimonio durante el tradicional pasacalle. La medida busca evitar daños a espacios emblemáticos del centro de la ciudad.

Feria como medida preventiva

En la Plaza Huamanmarca se instaló una feria que reúne a más de cincuenta artesanos, estrategia que funcionará como una “barrera humana” para prevenir actos vandálicos. Las autoridades recordaron que en la edición 2025 se registraron incidentes que afectaron el frontis y paredes laterales de la Catedral de Huancayo, las cuales aún continúan en proceso de mantenimiento.

Comunicados y restricciones

A través de comunicados, se informó que el ingreso para la santa misa será únicamente por la puerta de la cripta del Santo Sepulcro. Además, no habrá atención en la oficina parroquial durante la jornada festiva.

Habrá detenciones

El Ministerio Público advirtió que se aplicarán detenciones inmediatas contra quienes incurran en delitos o alteren el orden público este viernes 13 de febrero. La disposición forma parte del plan de contingencia para garantizar el normal desarrollo del Ño