



Durante la ceremonia de la promoción denominada: “Estudiantes comprometidos para alcanzar el éxito 2025” del colegio Mariscal Cáceres, nivel secundario, de la ciudad de Atalaya, frontera con Satipo, una de las integrantes de la promoción rindió un sentido homenaje a su madre fallecida, al bailar con el cuadro de su progenitora recientemente fenecida.

Se trata de la joven Aiko, quien perdió a su madre hace menos de un mes.

Así, en un gesto cargado de amor y fortaleza, la estudiante decidió bailar el tradicional “Tiempo de vals” acompañada del retrato de su madre, acción que conmovió y captó la atención de todo el público presente, que no dudó en fotografiarla y grabarla.

GRATITUD POR MAMÁ

El emotivo acto fue interpretado como un logro personal dedicado a su madre, reflejando el esfuerzo, la perseverancia y el compromiso de la joven por culminar su etapa escolar pese al dolor de la pérdida. El homenaje fue recibido con aplausos y muestras de solidaridad por parte de los asistentes.

Este gesto convirtió la ceremonia en un espacio de reflexión y sensibilidad, recordando que detrás de cada logro académico existen historias de lucha, amor y sacrificio que inspiran a toda la comunidad educativa.

No faltaron las lágrimas de algunos asistentes al ver la escena cargada de emotividad, pues en vida, madre e hija cultivaron una relación muy cercana y llena de ejemplos, que hoy es apreciado por propios y extraños.