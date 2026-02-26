Una menor de apenas 11 años, fue víctima de una brutal agresión por parte de su padrastro, quien la ató y luego le arrojó agua hervida en la cabeza, espalda y otras partes del cuerpo, provocándole quemaduras de segundo grado.

El hecho se registró en el centro poblado Bolognesi, distrito de Tahuanía, provincia de Atalaya.Según el presidente de la Ronda Urbana y secretario del Frente de Defensa, Aurelio Rimarachin Carranza, al tomar conocimiento de los hechos, integrantes de la ronda intervinieron al presunto agresor, identificado como Wicler García.

“Como ronda, hemos castigado al padrastro y, posteriormente, lo pusimos a disposición de la Comisaría PNP local”, manifestó.

Sin embargo, debido a que el plazo de flagrancia había vencido, el sujeto recuperó su libertad horas después, no obstante, las autoridades han iniciado de oficio una denuncia penal en su contra por el presunto delito de lesiones graves y violencia familiar.

Según el propio dirigente, la madre del menor no habría querido formalizar la denuncia contra su pareja, situación que complica el proceso y pone en evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran muchos niños víctimas de violencia intrafamiliar.

La menor inicialmente fue atendida en el centro de salud de Bolognesi. Debido a la gravedad de las lesiones, fue referida al hospital intercultural de Atalaya, para una evaluación y tratamiento especializado.