Un grupo de 13 jóvenes atletas procedentes de Junín, Huancayo, Arequipa, Cusco y Puno inició un campamento de alto rendimiento en el Estadio Atlético de la Videna, con miras a mejorar su nivel competitivo de cara a la Media Maratón de Berlín y al proceso rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Entre los deportistas destacan Sheyla Eulogio, campeona sudamericana, y Zarita Suárez, medallista bolivariana y oficial del Ejército, quienes buscarán mejorar marcas nacionales en la competencia programada para el 29 de marzo.

Al grupo también se suma Anita Poma, medallista de oro bolivariana en los 1,500 metros, junto a otros jóvenes fondistas que integran la nueva generación del atletismo peruano.

Los entrenamientos están dirigidos por el técnico brasileño Adauto Domingues, con el acompañamiento de la atleta olímpica Inés Melchor y el entrenador keniata radicado en Huancayo Michael Koipat. El campamento forma parte de un trabajo conjunto del Instituto Peruano del Deporte, la empresa privada y la Federación Peruana de Atletismo para fortalecer el rendimiento de los fondistas nacionales.