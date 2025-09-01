ADT se hizo igualar en puntaje. A una temperatura de 29° grados, el “Patrimonio de Piura” venció a la Asociación Deportiva Tarma (ADT) por 2 a 0 demostrando saber jugar de local. El partido por la Fecha 2 se desarrolló en el estadio Campeones del 36.

Sorpresivamente el cuadro tarmeño empezó agresivo atacando con dos puntas Hernán Rengifo y Nazareno Bazán y este a los pocos minutos de iniciada la contienda, hace un amague y dispara y muy bien sale el “Pato” Álvarez para rechazar.

Pero a los 8 minutos de un remate potente de Raúl Ruidiaz la pelota choca en la parte inferior del parante del arco de Carlos Grados y muy atento Neri Bandiera anida la pelota y gol piurano.

A partir de ese momento el duelo se pone parejo, ADT busca el empate y el Grau aumentar. A los 43 minutos de un tiro libre de Joao Rojas la pelota dentro del área Jhair Soto que tenía solo que tocar, no pudo, desperdiciando una clarísima.

En jugada lamentable Gu Rum Choi sale lesionado y en ese momento a los 50 minutos Raúl Ruidiaz, con la calidad que tiene, anota el segundo tanto para el local. Luego la pelota era de un ir y venir y culmina el partido con el triunfo del Grau de Piura.