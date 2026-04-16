Para evitar la prisión preventiva los implicados en la banda criminal “Los Tecnológicos del Mantaro”, contrataron varios abogados. Dijeron que eran mansas palomas, que no había peligro de fuga, que eran el sostén de sus hogares y otros.

Durante la audiencia que duró más de una semana, los 16 implicados, entre ellos tres policías, se defendieron de las acusaciones por los presuntos delitos de receptación agravada, organización criminal, lavado de activos y delitos informáticos.

La Fiscalía de Crimen Organizado que pidió 36 meses de prisión preventiva de los 16 detenidos, expuso varios audios de cómo coordinaban la entrega de los Iphones (manzanitas) en Andaluz.

Los audios

En un audio se escucha cómo coordinan para sustraer el dinero del yape y otras cuentas antes que el celular sea bloqueado.

“Escúchame amor en ese 16 IPhone había yape, hay plata, ya lo mandé a sacar”, se le escucha decir a Elida Rosas Pariona a su pareja Ronal Curasma Clemente, quien le responde: “nadie te ha dicho que agarres esa mercadería, todavía no saques nada, siempre eres lagartija, todo te escarbas”, pero Elida le dice: “¿si lo bloquean?, es plata”.

En otros audios la protagonista es Flor de María Curasma Clemente (34) (a) “La Reina”, quien habla con Cristian Rojas Espinoza “Gozu”, recluido en el penal, quien le pide dinero. En otro, un sujeto se comunica con Flor para venderle un IPhone. Hasta el cierre de esta edición la audiencia continuaba.