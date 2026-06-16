La artista folclórica Sumaq Wayta de Tayacaja fue notificada por las autoridades regionales luego de que se difundieran imágenes y videos que la mostrarían junto a su equipo en el Nevado Huaytapallana, zona cuyo acceso permanece restringido debido al proceso de desglaciación y la crisis climática que afecta al ecosistema.

A través de un documento oficial, las autoridades solicitaron a la cantante presentar sus descargos sobre las circunstancias en las que se habría producido el ingreso al área de conservación. Asimismo, se le requirió suspender la difusión y retirar el material audiovisual grabado en el nevado mientras se realizan las evaluaciones correspondientes.

Según se informó, una vez recibida y analizada la información presentada por la artista, se determinará si corresponde aplicar alguna medida administrativa o sanción conforme a la normativa vigente destinada a la protección del Nevado Huaytapallana.