Durante un patrullaje de rutina, personal de serenazgo rescató a un mono que deambulaba por el jirón Miraflores de Puca Puca, Ayacucho. El hallazgo causó sorpresa entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades para evitar que el animal corriera peligro en la vía pública.

MIRA ESTO: Cárcel para abuelo y padrastro que violaron a niña desde los 6 hasta los 11 años de edad

De inmediato, los agentes trasladaron al primate a la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú en Ayacucho, donde especialistas se encargarán de su evaluación y resguardo. La medida busca asegurar que el animal reciba la atención adecuada y evitar riesgos en la zona urbana.

Autoridades recordaron que la presencia de fauna silvestre en áreas urbanas suele estar vinculada a la pérdida de hábitat, la caza furtiva o la tenencia ilegal de animales como mascotas. En ese sentido, exhortaron a la ciudadanía a colaborar en la protección de la biodiversidad y a respetar las normas de conservación.