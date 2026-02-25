Luego de más de tres décadas, los restos de 17 personas desaparecidas durante el periodo de violencia interna fueron restituidos a sus familiares en una ceremonia realizada en la Basílica Catedral de Ayacucho.

Las víctimas corresponden a hechos ocurridos entre 1983 y 1993 en distritos de las provincias de Huanta, La Mar, Fajardo y Huancasancos, en la región Ayacucho. Las investigaciones fiscales señalan presuntas ejecuciones, desapariciones y actos de violencia atribuidos tanto a integrantes de Sendero Luminoso como a miembros de las Fuerzas del Estado, entre ellos efectivos de la Marina de Guerra del Perú y comités de autodefensa.

Antes de la entrega, especialistas realizaron el armado anatómico de los restos recuperados para su colocación en ataúdes y posterior restitución formal a los deudos.

La diligencia estuvo a cargo de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Ayacucho, liderada por la fiscal provincial Karenn Diana Obregón Ubaldo, junto a las fiscales adjuntas Yuli Obispo Yupanqui, Khrista Katherine Tanta Gutiérrez, Noelia Anaya Laime y Rocío Quincho García, quienes participaron en el proceso de restitución de los restos a los familiares.

Entre los casos también figura uno registrado en 1990 en la zona de Yawarmachay, distrito de Ayahuanco, provincia de La Mar, cuya investigación continúa.

La restitución marca un paso más en los procesos de identificación y búsqueda de personas desaparecidas, permitiendo a las familias dar sepultura a sus seres queridos tras años de incertidumbre.