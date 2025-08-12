Una serie de contrataciones familiares dentro de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) ha encendido las alarmas sobre la posibilidad de irregularidades en la comuna huancaína. Es evidente que la actual gestión tse ha visto empañada por el involucramiento de la familia Contreras Bruno en múltiples cargos públicos.

contratos. Mirsa Cinthya Contreras Bruno, asistenta de logística de 34 años, fue reclutada por la actual gestión municipal. La señora acompañó al alcalde Dennys Cuba en su paso por la Municipalidad de Quilcas, donde trabajó de la mano con él. Pero la “suerte” de esta joven no se detiene ahí: su madre, Jenny Lucy Bruno Palacios, fue contratada en el área de Obras, trabajando actualmente en el proyecto de “Creación de Servicios de Drenaje Pluvial” en el distrito de Quilcas que ejecuta la MPH. Y como si fuera poco, su primo Esmith Chuquimantari Bruno fue incorporado al área de Serenazgo.

Pero la suerte familiar no acaba aquí: su hermana, Isamar Aliaga Bruno, se desempeña en la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, una entidad también adscrita a la municipalidad.

Al ser consultado el jefe de Recursos Humanos de la Municipalidad, Charles Yupanqui, defendió las contrataciones y afirmó que no contravienen la normativa vigente. Según Yupanqui, los miembros de la familia Bruno fueron contratados bajo modalidades distintas de trabajo, y el solo ve principalmente los contratos CAS y es el área de abastecimiento la que ve locación de servicios.

Aunque el jefe de Recursos Humanos insiste en que no hubo irregularidades, la contratación de varios miembros de una misma familia en diferentes áreas de la municipalidad levanta sospechas sobre una posible falta de transparencia, y pone en tela de juicio la objetividad en los procesos de selección.