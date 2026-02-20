El presidente interino José María Balcázar reafirmó su decisión de gestionar financiamiento internacional para la construcción de la nueva Carretera Central, valorizada en 24 mil millones de soles, durante una reunión sostenida en Palacio de Gobierno con autoridades de la región Junín.

El anuncio se dio luego de las jornadas de protesta de 48 horas desarrolladas en La Oroya. Según informó el alcalde de la Municipalidad Provincial de Yauli–La Oroya, Edson Crisóstomo Ortega, el mandatario reiteró que, ante la falta de recursos suficientes, se evaluará la obtención de un crédito externo para concretar el proyecto.

Asimismo, se acordó que desde las 2:00 de la tarde de este viernes se desarrollará una reunión técnica con los titulares de los ministerios de Economía y Finanzas y de Transportes y Comunicaciones, a fin de recibir un informe detallado sobre la situación del proyecto. Ello en el contexto de la próxima conformación de un nuevo gabinete ministerial.

La comitiva regional estuvo encabezada por el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, junto a alcaldes provinciales y distritales, entre ellos representantes de Paccha y Morococha.