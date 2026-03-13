Un dirigente de Construcción Civil fue atacado a balazos cuando se encontraba en la puerta de su vivienda en el centro poblado de Tzancuvatziari, en la provincia de Satipo. La víctima, Elmer René Ramírez Quinto (38), resultó herida a la altura del abdomen tras ser interceptada por dos sujetos armados.

El atentado ocurrió el 12 de marzo, cuando los desconocidos se acercaron al dirigente y abrieron fuego. Tras el ataque, el hombre fue auxiliado y trasladado de emergencia al hospital de Satipo, donde recibió atención médica.

Tras conocerse el hecho, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo inició una investigación por el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa. El caso está a cargo de la fiscal provincial Melissa Miluska Acosta Chancan.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el dirigente habría recibido amenazas meses atrás, por lo que las autoridades buscan determinar el móvil del ataque y dar con la identidad de los responsables.