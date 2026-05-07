Una banda delictiva que operaba usando como fachada la empresa ‘Corporación Avanzando SRL’ y obligaba a pagar dinero, haciéndolo pasar como si fueran préstamos fue desarticulada en Huancayo.

El Segundo Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Huancayo con policías de crimen organizado obtuvieron la detención preliminar de 7 personas investigadas por el presunto delito de extorsión agravada en agravio de un odontólogo al que le obligaban a pagar un préstamo inexistente.

En Huancayo, Sapallanga, El Tambo y Chilca, se allanó 10 inmuebles, cinco de ellos de la empresa Avanzando.

Los intervenidos son: Jhon Cuyutupa Moscoso (43), conocido como “Jhon Pichari’ quien fue atrapado en el aeropuerto de Lima cuando retornaba de España.

Asimismo, fueron capturados Jackeline Adriano Veliz (23), Vicente Pariona Medina (26), los hermanos Paulo César (18) y Adriana Zacarías Villanes (26), quienes manejaban los celulares, chips y billeteras virtuales. También Noris Pérez Torres (28), cuya cuenta de Yape recibió el primer depósito; Antoni Vilcapoma Porta (23), a quien le figuraba la línea de donde salieron las amenazas.

Según las investigaciones, Jackeline Adriano habría realizado prácticas en con el agraviado el 2022 y el 2024, lo que le permitió acceder a información privilegiada que le facilitó a su pareja Jhon Cuyutupa, este estructuró un plan extorsivo para pedir con amenazas miles de soles.