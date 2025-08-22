Cuidado. Unos maleantes que se hicieron pasar como clientes, robaron un celular y dinero de una botica ubicada frente al hospital EsSalud en el distrito de El Tambo. El hecho ocurrió el martes, según contó la técnica en farmacia, esta es la segunda vez que le ocurre. Afirmó que, en esta oportunidad, los malhechores se llevaron un moderno celular y dinero.

En noviembre del 2024 sustrajeron 3 mil 500 soles del mismo local. Los tres facinerosos formarían parte de una banda, que se dedica a robar farmacias, boticas y otros comercios, distrayendo a los trabajadores. Esta vez, las cámaras captaron el delito cometido a las 12:30 de la tarde.

En las imágenes se observa cómo, aprovechando un descuido, una supuesta pareja de unos 44 a 50 años, se acercan al mostrador y con rapidez se llevan el móvil y 50 soles.

Esto sucede mientras otra mujer de unos 25 años, distrae a la técnica en farmacia, pidiéndole le muestre una pijama que estaba en la vitrina. Mientras la trabajadora sacaba la prenda, otros dos que aparentaban ser pareja preguntaron por una medicina.

El astuto varón, metió la mano para sustraer los bienes y luego se esfumaron.

La dueña de la botica de la Av. Independencia, al ver el video se percató que se trataba del mismo sujeto que en noviembre del 2024 entró a su establecimiento para comprar un medicamento y se llevó 3 mil 500 soles de la caja. Ahora regresó por más, pero la caja había sido cambiada de lugar.