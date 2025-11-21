Trágico hecho enluta nuevamente a la provincia de Atalaya. El pequeño Josué, de apenas un año de edad, falleció luego de sufrir quemaduras de segundo grado en múltiples partes del cuerpo, a pesar del esfuerzo del equipo médico por salvarle la vida.

El accidente se produjo el miércoles 19 en el centro poblado Bolognesi, distrito de Tahuani, provincia de Atalaya.

El menor fue trasladado de emergencia desde dicho centro de salud hacia el hospital de Atalaya, adonde llegó el 18 de noviembre a las 18:30 horas. Según su madre Nilda, el accidente ocurrió mientras ella sancochaba plátano maduro en una cocina de leña.

En un descuido, el niño habría volteado la olla con agua hirviendo, la cual cayó sobre su cuerpo, pese a los esfuerzos del equipo médico, Josué no resistió la gravedad de las lesiones. El certificado de defunción fue emitido por la pediatra Patricia Puma Vilca.

Tras el lamentable desenlace, la trabajadora social del hospital coordinó con la municipalidad de Atalaya para la compra del ataúd, así como la alimentación y traslado de los familiares.