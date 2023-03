Bélgica, el 23 de febrero cumplió 52 años, pero el martes volvió a nacer al obtener su nuevo DNI con el nombre que siempre anheló, Bélgica Ledesma Echegaray. La presidenta del colectivo LGTBI “Diversidad Wanka”, es la primera trans huancaína en lograr cambiar su nombre en el DNI, según su identidad sexual, esto tras 18 meses de un proceso judicial. Desde que tenía 10 años quiso cambiar de nombre y escogió: Bélgica, por la vedette Bélgica Rodas.

Hace unas semanas atrás, la trans terminó sus estudios como técnica en enfermería y se alista para abrir una oficina base comunitaria para atender y ayudar a los chicos trans, con su nueva identidad.

¿Cuál fue tu primera sensación al recibir tu nuevo DNI ?

A las 10: 30 de la mañana del miércoles, me lo entregaron fue emocionante, esperé casi un año tuvimos que sensibilizar al Poder Judicial, a la Municipalidad y el Reniec, para que este juicio al Estado salga a favor. Estoy feliz y muy agradecida.

¿Eres la primera mujer trans huancaína que logra cambiar su identidad?

Si como Bélgica Ledesma, tengo nuevo DNI y lo hago visible. Los chicos, chicas trans pueden tramitar el cambio del DNI en Huancayo, las autoridades están apostando por el cambio.

¿El cambio del género del masculino a femenino en el DNI, es otro proceso pendiente?

Claro, de todas maneras, aunque ese cambió demora más tiempo. Aún no hay una norma que lo rija. En Lima hace poco el Poder Judicial le dio a una chica trans el género femenino. No es mi prioridad que en mi DNI, en género diga mujer. Mi lucha fue por mi nombre.

¿Desde qué edad querías cambiar de nombre?

Creo que toda una vida, porque desde los 10 años yo ya elegí el nombre de Bélgica, la vedette de los años 80; Bélgica Rodas una cusqueña, muy guapa. Ahora tengo ese nombre que me representa, me hace feliz, una identidad femenina que me va ayudar en lo laboral, en los estudios y en el SIS.

¿Con esta nueva identidad sientes que has vuelto a nacer?

Existir, a renacer y persistir, porque toda una vida una mujer trans lucha por esta identidad, por la aceptación de la sociedad, porqué el Estado no nos abandone y nos proteja al igual que a todos los peruanos. Aún no se da la ley de identidad de género muchos congersistas no apuestan por este proyecto de hace más de 10 años, sería fácil cambiar el DNI, no hay chicos trans que trabajen visiblemente, todos trabajan independientemente. Por más estudios que tengan no consiguen trabajo por su identidad, por su forma de vestir, por la forma de comportarse; necesitamos este tipo de oportunidades.

¿Hay muchos trans que quieren cambiar de identidad en Huancayo?

En la última marcha llegamos a contar a unos 2 mil 500. Hay muchos que quieren hacer el cambio del DNI, pero es un proceso largo. Para cambiar nombre nos piden perfil psicológico, antecedentes penales, policiales, no debemos tener deudas y ser un ciudadano de bien.

¿Qué proyectos con esta nueva identidad, tú has estudiado enfermería?

Toda una vida he desertado de universidades e institutos por el alto índice de bullying en los centros de formación y no castigan a los agresores. Recién acabo de terminar técnico en enfermería; ahora el instituto tiene que cambiar todos mis certificados. Estudié también corte y confección y soy estilista, esos trabajos me ayudaron a sobrevivir, pero mi vocación es ser enfermera.

¿Cómo se debe tratar a una persona transexual?

Con el respeto debido a cualquier persona, lo que incluye respetar el nombre y el género. A los padres, hermanos y otros familiares les pido que no se avergüencen, ni boten a los chicos trans; les pido que los amen y apoyen. Lo peor que podrían encontrar en la calle son desadaptados que los maten o maltraten.

¿Tienes pareja, él también te apoya?

Si tengo pareja, hace un año, gracias a Dios estamos bien. Si me apoya en los proyectos, aunque no puede ser muy visible. Nunca es tarde para hacer realidad tus sueños y la vida continua ahora como Bélgida Ledesma.