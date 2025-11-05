Bertha Rojas, madre de Vladimir Cerrón y fundadora integrante de Perú Libre, anunció oficialmente su postulación a la segunda vicepresidencia en la plancha presidencial de su partido para las elecciones de 2026. Rojas explicó que aceptó la candidatura por “convocatoria de las bases”, y aclaró que su rol no será de apoyo paternalista a su hijo: “No cuidaré a mi hijo con un biberón. Soy profesional, madre y mujer campesina laboriosa, y así me presento ante la militancia”, enfatizó.

La candidata defendió la decisión de Perú Libre de conformar su plancha con figuras “formadas en el partido” tras las experiencias de gestión de Pedro Castillo y Dina Boluarte.

“Es una estrategia de consolidación política. Necesitamos líderes que conozcan el partido y representen a sus bases”, señaló. Sobre los cuestionamientos legales a la candidatura de Vladimir Cerrón, Rojas aseguró que fiscalizará su labor cuando sea necesario: “No voy a permitir que se cometan errores contra las mayorías. Si hay que corregir, se corrige”, afirmó.

Rojas también destacó su agenda de gobierno.

“Nuestra prioridad es la educación y la salud de calidad, así como el fortalecimiento de la agricultura. Queremos un país educado y saludable, sin exclusiones ni privilegios”, indicó. Añadió que, de presentarse la oportunidad de ocupar un escaño en el Senado, la asumiría “en respuesta al llamado de representación de las bases de Perú Libre”.

Asimismo, la candidata criticó a líderes que, según ella, han traicionado compromisos con el partido.

“Don Pedro (Castillo) careció de solidez ideológica y la señora Dina (Boluarte) no actuó fielmente. En Perú Libre nadie está por encima del compromiso con la militancia”, afirmó. Rojas se proyecta como una figura clave del partido del lápiz, reivindicando su trayectoria profesional y su vínculo con las comunidades rurales, mientras Perú Libre formaliza su plancha presidencial en las elecciones internas.

Asimismo afirmo que el próximo 22 de noviembre las bases huancaínas de Perú Libre con ella a la cabeza realizarán una marcha de sacrificio hacia la capital para pedir se revoque la prisión preventiva que pesa actualmente sobre su hijo Vladimir, marcha que será replicada en todo el país posteriormente si no son escuchados.