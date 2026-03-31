“Por culpa de los que construyeron esa pared se derrumbó mi casa, aquí vivimos 4 familias y nos han dejado en la calle”, reclamó Edith Taype Cárdenas, cuya vivienda de material rústico de dos pisos se vino abajo, luego que el último sábado un riachuelo del pasaje 3 de octubre en Ocopilla con Miller, se desbordó porque un muro no permitía el desfogue y socavó las bases de la vivienda.

Pese a que era una construcción ilegal, que tenía orden de paralización de la Municipalidad de Huancayo, la pared se edificó encima del riachuelo, en cuyo cauce incluso se hallaron tuberías de desagüe.

Esta situación fue constatada por la Policía Nacional.

Reclamo

En la casa en escombros, la abuela Fidencia Cárdenas Ramos, prendió una bicharra para cocinar. Ella recuerda que el sábado estaba vendiendo periódico y cuando llegó a su casa, estaba llena de agua.

Su hija Edith Taype, intentó golpear la pared para que desfogue el agua, pero los dueños hasta amenazaron con denunciarla. La mercadería valorizada en 5 mil soles terminó en medio del barro, solo pudo recuperar algunos pares de medias y su capital está entre los escombros.

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