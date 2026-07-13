Huancayo registra más de 150 incendios atendidos en lo que va del año, una cifra que mantiene en constante actividad a la Compañía de Bomberos de Huancayo.

Su jefe, el teniente CBP Juan Carlos Aguilar Valer, informó que en la última semana los hombres de rojo atendieron cuatro siniestros en sectores como Chupaca, Huayucachi, Justicia Paz y Vida y Huallhuas.

“La mayoría de siniestros tiene como principal origen el factor eléctrico, seguido por accidentes ocasionados por velas encendidas y el uso de las “bicharras” en ambientes cerrados”, señaló Aguilar.

Recordó que muchos de estos casos se producen por descuidos en los hogares y que una simple negligencia puede terminar con una vivienda consumida por el fuego.

Frente al incremento de incendios, los bomberos anuncian campañas de prevención dirigidas a las familias y conductores, con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad y promover el respeto al paso de las unidades de emergencia.

Las necesidades

Los vehículos de los bomberos tienen entre 20 y 30 años de antigüedad y presentan fallas constantes. En algunos periodos, la unidad de agua quedó fuera de servicio, obligándolos a recurrir al apoyo de cisternas de otras compañías. A ello se suma que la infraestructura de su sede se encuentra en condiciones críticas y hay falta de equipos de protección personal al 100%.