Una visita al cementerio acabó con padre e hijo detenidos y agredidos al ser acusados de tratar de robar el dinero reunido en la tranquera del cementerio de Cullpa Baja.

Enardecidos vecinos quemaron la moto donde se movilizaban los implicados.

Según las investigaciones, el incidente comenzó a las 17:30, cuando Edson Navarro Gutiérrez (23), llegó a la entrada del camposanto, levantó la tranquera, no quiso pagar y amenazó con un arma de fuego a las cuidadoras. Luego de unos minutos regresó con su padre, Lucio Navarro Sánchez (58), para amedrentar y seguir a una joven y niña de 12 años.

Denuncia

Asustadas, las agraviadas alertaron a los vecinos de la presencia de dos sospechoso armados, por lo que cerraron el paso y retuvieron a padre e hijo. A Lucio Navarro lo golpearon con una piedra en el rostro y, los airados moradores, prendieron fuego a la moto de placa 7704-EW.

Cuando los policías llegaron encontraron la moto ardiendo y a los sospechosos que eran rodeados por unas 50 personas. En su defensa, Edson Navarro dijo que el arma marca Glock que tenía a la altura de su cintura, era una réplica y que trabaja como seguridad privada; mientras que, su padre Lucio, es albañil.

Los detenidos negaron haber tratado de robar el dinero del ingreso de los vehículos; sin embargo, fueron llevados a la Divincri por presunta tentativa de robo con arma de fuego.