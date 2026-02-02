El retorno de la banda musical coreana BTS (Beyond the scene), tras más de tres años de ausencia, ha despertado mucha expectativa en el mundo, sobre todo en su fandom Army (Adorable Representative M.C. For Youth).

Sin embargo, hay un grupo de personas que viene aprovechando la fiebre por adquirir una entrada para el concierto de su tour mundial “Arirang” que ha programado dos fechas en nuestro país. La cercanía del concierto de BTS en Lima ha desatado una peligrosa modalidad de captación en Huancayo.

En diversos grupos y el Marketplace de Facebook, han comenzado a circular anuncios que ofrecen “ayuda económica” o entradas de “regalo” a adolescentes, bajo condiciones oscuras que esconden claras intenciones de explotación y violencia sexual.

Hay que proteger

Giovanna Ríos, coordinadora territorial de Warmi Ñan en Junín lanzó una advertencia urgente a los padres de familia sobre estos “perfiles falsos” que buscan aprovecharse del gusto de las jóvenes por sus ídolos musicales.

El 2024 contamos la historia de la Army Adulta de BTS, creada a semejanza de una iniciativa similar en Venezuela. La mayoría de ellas son madres. (Foto: Antonio Melgarejo).

“El padre tiene que conocer con quién interactúan sus hijos y controlar el uso de redes. Si le ofrecen dinero fácil o entradas, nunca deben acudir solos a una cita”, advirtió la especialista.

Esta modalidad replica el patrón de falsas ofertas laborales usadas anteriormente en la región para captar víctimas.

Imagen de BTS en el documental "Bring the Soul". (Foto: Captura Netflix)

“Justamente, captan a las personas a través de anuncios falsos, ya sea por una supuesta oportunidad donde les ofrecen un trabajo sencillo con un pago fácil. Estos avisos pueden ser publicitarios físicos o difundidos a través de las redes sociales”, detalló.

La funcionaria instó a los adolescentes a desconfiar de desconocidos y buscar ayuda inmediata en el Chat 100 o la Línea 100 ante cualquier propuesta indecente, advirtiendo que la violencia sexual puede iniciar desde la solicitud de fotografías íntimas hasta el contacto físico no consentido.

¿Cuándo llega BTS a Perú?

BTS ha anunciado el relanzamiento del grupo para este 20 de marzo con su nuevo álbum Arirang que incluye 14 canciones.

BTS en mayo del 2022, durante su visita a la Casa Blanca. Dos semanas después, la boyband surcoreana confirmó su separación temporal.

Mundial el 9 de abril e incluyen varios países de Sudamérica. Tienen dos conciertos previstos en Lima: el viernes 9 y sábado 10 de octubre.

Fechas para las preventas y venta de entradas a los conciertos globales de BTS. (Foto: Captura BTS Official)

Aunque las entradas para el concierto de BTS en Lima, todavía no están a la venta, se especula que podrían llegar a costar hasta más de S/3 mil de acuerdo a la ubicación de los asientos. Tampoco se ha develado cuál sería el escenario.