Con la propuesta de invitar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a un congreso internacional en Huancayo, el Consejo Regional Anticorrupción de Junín (CRAJ) inició oficialmente sus funciones y presentó las principales estrategias que marcarán su trabajo en el 2026 para fortalecer la lucha contra la corrupción en la región, que aún se ubica en el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a percepción de este delito, con más de 60 millones de soles perdidos en solo un año.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín y titular de la CRAJ, Ricardo Corrales Melgarejo, informó que una de las principales apuestas será promover espacios electorales donde los candidatos a cargos públicos expongan de manera pública y transparente sus planes anticorrupción, tanto en Huancayo como en Chanchamayo, durante el mes de agosto.

Asimismo, anunció la organización de foros internacionales como parte de una estrategia de proyección y visibilidad del trabajo anticorrupción regional. En ese contexto, planteó la invitación al mandatario salvadoreño Nayib Bukele, con el fin de que comparta las experiencias aplicadas en su país en materia de lucha contra la corrupción.

No obstante, el magistrado precisó que la iniciativa se encuentra en etapa de planificación y dependerá de la agenda del jefe de Estado, sin confirmar coordinaciones oficiales hasta el momento.

Otro eje importante será la incorporación de las juntas vecinales como aliados estratégicos en la fiscalización y alerta temprana frente a posibles actos de corrupción en sus comunidades y en la ejecución de obras públicas.

Corrales Melgarejo también cuestionó la limitada participación directa de algunas autoridades que integran la Comisión Regional Anticorrupción, como el gobernador regional y los alcaldes provinciales, quienes suelen delegar su presencia.