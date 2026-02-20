Un ómnibus de la empresa Transportes Ticllas S.A. se despistó y cayó entre 70 y 80 metros a un abismo luego de impactar contra una minivan estacionada en la Carretera Central, a la altura del kilómetro 102, en el sector de Río Blanco – San Mateo, cerca del ingreso al túnel Río Blanco, en el distrito de Chicla.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada del 20 de febrero. Según los primeros reportes, la unidad, que se dirigía con destino a Lima con más de 60 pasajeros a bordo, colisionó con un vehículo estacionado y posteriormente se despistó, precipitándose hacia una zona cercana al río Rímac.

Pese a la magnitud del accidente, no se reportaron fallecidos. Varios pasajeros resultaron con heridas de consideración y crisis nerviosa, siendo atendidos en el lugar por personal de emergencia.

Las primeras labores de auxilio estuvieron a cargo de Serenazgo, autoridades locales y efectivos de la Policía de Carreteras. De manera preliminar, no se descarta que el cansancio del conductor haya sido un factor en el accidente.

Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas de este hecho que generó momentos de pánico entre los ocupantes.