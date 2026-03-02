Un bus de la empresa Móvil Bus, de placa de rodaje F1C-955, se despistó la mañana del lunes 2 de marzo en la vía Canta–Huayllay, a la altura de las zonas de Yantac y Chuquiquirpay, entre los distritos de Marcapomacocha y Carhuacayán, en los límites de las regiones Lima y Junín.

La unidad salió de la carretera en una pendiente y terminó a un costado de la vía, luego de impactar y destrozar el sardinel. El hecho generó momentos de tensión entre los pasajeros, quienes temieron lo peor al sentir que el vehículo perdía el control.

Afortunadamente, el accidente no dejó personas heridas y solo se registraron daños materiales en el bus. Los ocupantes fueron trasladados posteriormente en otra unidad para continuar su viaje.

La carretera que conecta Canta con Huayllay se ha convertido en un tramo considerado de alto riesgo debido a la velocidad con la que circulan vehículos provenientes de Cerro de Pasco y Huánuco con destino a Lima y viceversa. Pobladores y transportistas reiteraron el llamado a reforzar los controles y la señalización para evitar tragedias.