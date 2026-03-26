El distrito de El Tambo se alista para vivir una de sus celebraciones más esperadas con el XVIII Concurso de Huaylarsh “Huaytapallana 2026”, que este año trae como principal novedad la incorporación de la categoría autóctono, orientada a rescatar la esencia original de esta danza tradicional del Valle del Mantaro.

“Es el primer año que estamos implementando el huaylarsh autóctono, que es el que se bailaba hace 20 años atrás”, explicó el subgerente de Desarrollo Humano, Alejandro Fonseca. Detalló que esta categoría busca diferenciarse del huaylarsh moderno.

“Son pasos más originarios, mientras que el moderno tiene movimientos más sofisticados”, precisó.

En cuanto a las categorías, participarán elencos en huaylarsh moderno, antiguo, autóctono, infantil y senior, evaluados por un jurado especializado.

El concurso repartirá más de 25 mil soles en incentivos económicos distribuidos en todas las categorías. En huaylarsh moderno y antiguo, los primeros puestos alcanzarán los 3 mil soles, mientras que en la categoría autóctono se otorgará mil soles al ganador, al ser una modalidad.

Asimismo, se premiará la participación del público con incentivos a las barras más organizadas.