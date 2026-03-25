La organización criminal ‘Los Tecnológicos del Mantaro’ tenía su centro de operaciones en el pasaje Andaluz y no solo se dedicaban al robo de celulares de alta gama, sino también al fraude bancario y lavado de activos.

Las investigaciones señalan que la red estaba liderada por Cristian Rojas Espinoza (a) “Gozu”, quien incluso desde el penal de Huamancaca, adiestró a sus familiares sobre ilícitos y Flor de María Curasma Clemente (a) “La reina de las manzanitas”.

Por ello para salvaguardar la seguridad penitenciaria, el consejo técnico del INPE resolvió el traslado de Cristian Rojas (a) “Gozú” al penal de Ayacucho. La mañana de ayer, ‘Gozú’ fue sacado del ambiente 8 del pabellón 1 y llevado a Ayacucho.

Como se sabe el implicado en la red criminal y la muerte de la médico Alexandra Sobrevilla, cuyo IPhone fue recuperado en Chiclayo, está preso desde el 17 de julio del 2024.

Pesquisas

Según las investigaciones la red delictiva estaba integrada por 22 personas, 16 fueron detenidos, entre ellos tres policías. La modalidad de esta organización consistía en el robo y el posterior fraude electrónico mediante el uso de los equipos robados.

Luego de obtener los celulares, dicha organización buscaba vulnerar las aplicaciones financieras para sustraer el dinero de los agraviados. Una vez vaciadas las cuentas, los equipos eran formateados y vendidos.

De la tienda de Flor de María Curasma se incautaron al menos 800 celulares y de los 50 equipos ya revisados, el 90 por ciento de ellos fueron reportados como robados.