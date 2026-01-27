En el año 2024, en el departamento de Junín, se han inscrito 17 mil 526 nacimientos, es decir, 4.6% menos en relación a los nacimientos registrados en el año 2023 (que alcanzó 18 mil 367), así lo informó el director del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Junín, Jhon Zumaeta Delgado.

El titular del INEI, detalló que en la mayoría de las provincias disminuyeron los nacimientos. El mayor porcentaje de reducción se registró en Yauli con 15.9% menos nacimientos, le siguen Junín (-14%), Chanchamayo (-12,7%) y Tarma (-11.6%).

En Huancayo en el 2024 se registran 7,835 y en Satipo 3023, ambas son las provincias con más nacimientos.

“Las mujeres en edad fértil y las parejas que se unen en convivencia tienen menos hijos, muchos primero quieren trabajar y asegurar un bienestar económico para ellos y de sus hijos”, comentó.

Trabajo de sensibilización

La coordinadora de la estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de la Diresa Junín, Olivia León Borja manifestó que en el año 2024, hubo 18,308 gestantes atendidas y en el año 2025, la cifra disminuyó a 14,667 gestantes. De estas, solo fueron controladas 10,960 en el 2025, y en el 2024, son 12,279. Es por ello que en los centros de salud se incide a que inicien su control prenatal en los primeros meses de la gestación.

Por su parte, el decano del Colegio de Obstetras en Junín, Wide León Lobo, refirió que la incidencia de partos vaginales o por cesárea también han disminuido en la región Junín, confirma que la razón es que muchas mujeres han postergado su maternidad por el trabajo y los estudios que desempeñan. Además, muchas de ellas, ahora apenas tienen dos hijos. En parte, se debe al trabajo de sensibilización realizado.

“Como obstetras trabajamos en difundir la planificación familiar con el uso de método anticonceptivos. Además se dan charlas en los colegios, para que los menores también los usen con el consentimiento de sus padres y evitar embarazos no deseados. Se busca incidir en que las mujeres no solo deben procrear como se pensaba antes”, indicó.

Antes era un tabú comprar un preservativo o una píldora del día siguiente, pero ahora las personas se cuidan más. Además que el uso de preservativos proteger de las infecciones de transmisión sexual.

Un cambio

León Lobo indica que el machismo siempre fue una de las causas del porque las mujeres tenían muchos hijos. Sobretodo en zonas rurales, donde el varón decidía si su pareja podía o no usar métodos anticonceptivos, pero ahora son las mujeres las que deciden, incluso cuando ya tienen muchos hijos y quieren hacerse una ligadura de trompas. Indica que la cifra de hijos bajó y es por el costo de vida que se ha incrementado. No hay muchas oportunidades cuando la familia es numerosa.

“En las comunidades indígenas, también han disminuido la cantidad de hijos. Además, antes solo querían que sus partos sean en casa y atendidos por una matrona, pero ahora acuden al puesto de salud para controlarse”, concluyó el decano Wide León.

Mujeres priorizan sus estudios y el trabajo, postergan la maternidad.

Las que deciden tener hijos, ahora prefieren tener uno o dos por el alto costo de vida y porque primero prefieren su desarrollo profesional y laboral a diferencia de décadas anteriores