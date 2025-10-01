Se puso a llorar cuando lo capturaron en un hostal de Villazón, en Bolivia. Víctor Lázaro Sotacuro (41), tenía las manos lastimadas. Una de las heridas parecía una mordedura.

El conductor, natural de Chupaca, está implicado en el triple feminicidio en Argentina y que conmociona al mundo. Al chupaquino de doble nacionalidad, se le acusa de participar en el secuestro, tortura y asesinato de Morena Verdi (10), su prima Brenda del Castillo (20) y amiga Lara Gutiérrez (15).

Una vergüenza

En el distrito de San Juan de Iscos, su madre, Herni Lázaro (77), está inquieta, hace poco se enteró que su hijo fue detenido en la frontera con Bolivia, cuando escapaba de las autoridades.

“Tengo 9 hijos, ellos no agarraban ni una aguja. ¿Qué cosa habrá hecho?, me da cólera. Si lo tuviera cerca, lo acabaría a palos. Es una vergüenza”, dijo su madre.

Asimismo, contó que Víctor se fue de Chupaca a los 15 años y que en 30 años regresó una sola vez a su tierra natal.

El 19 de setiembre, Sotacuro, quien trabajada como ramisero (taxista), habría llevado a las tres víctimas, Morena, Brenda y Lara a la casa del terror en Florencio Varela - Argentina. En ese lugar, las chicas fueron sometidas a una “sesión” de asesinato y tortura que fue transmitida en redes sociales y que fue vista por 45 personas que forman parte de una cuenta de Instagram.

“Así le va a quien me roba”, decía el mensaje que habría escrito el peruano Tony Valverde Victoriano (a) “pequeño Jota”, de La Libertad, presunto narco a quien supuestamente las muchachas le sustrajeron más de 70 mil dólares, por ello las captó ofreciéndoles pagar 300 dólares por asistir a una fiesta y las mandó matar en la casa del terror.