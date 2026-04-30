Alias “Ben 10” un sujeto que logró escapar del operativo policial donde se desarticuló la presunta banda criminal “Los Tecnológicos del Mantaro”, fue capturando transitando precisamente a pocas cuadras del pasaje Andaluz, en Huancayo. Este personaje cuenta con una requisitoria vigente por el presunto delito de hurto agravado.

Detención

Fueron agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Huancayo, los que dieron con el varón de nombre César Andrés Pascual Rojas (29), alias “Ben 10”, cuando este transitaba por la avenida Jacinto Ibarra, frente al estadio IV Centenario de Huancayo.

Para evitar a las autoridades que lo buscaban, el requisitoriado había cambiado su apariencia; sin embargo, su actitud sospechosa, al momento de ver a los agentes, es lo que terminó delatándolo, por lo que se procedió con su identificación y posterior detención.

Este sujeto cuenta con una requisitoria vigente por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado, solicitado por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo, de fecha 17 de marzo de 2026, cuando la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín logró la detención preliminar de 16 investigados por robo agravado, extorsión y lavado de activos.

“Ben 10” acudió al declarar al Poder Judicial el pasado lunes y el martes 28 de abril fue trasladado al centro penitenciario de Huamancaca Chico, porque se le dictó la prisión preventiva de 18 meses.

Como se recuerda, en la hipótesis fiscal se menciona que la organización “Tecnológicos del Mantaro”, operaba en Huancayo y Chiclayo, era liderada por Flor de María Curasma (La reina de las manzanitas).

Además se les vincula a robos con falsos taxistas, hurto de celulares, desfalco digital y acceso ilícito a cuentas bancarias, presuntamente con apoyo policial. Una parte de los detenidos están en el penal con prisión preventiva.