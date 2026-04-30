La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, con el 97.016% de actas contabilizadas, continúa el conteo oficial de la elección presidencial, actualizado hasta las 11:50 a. m. del 30 de abril de 2026.

Según el reporte oficial, la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi se mantiene en el primer lugar, mientras que la disputa por el segundo puesto presenta una diferencia relativamente estrecha.

Diferencia entre segundo y tercer lugar supera los 27 mil votos

De acuerdo con los resultados oficiales:

Roberto Helbert Sánchez Palomino registra 1,962,627 votos , equivalente al 12.043% de votos válidos.

, equivalente al de votos válidos. Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla obtiene 1,934,738 votos, equivalente al 11.872% de votos válidos.

La diferencia entre ambos candidatos es de 27,889 votos, lo que mantiene abierta la competencia por el segundo lugar en el conteo nacional.

Keiko Fujimori mantiene el liderazgo con más de 2.7 millones de votos

En el primer lugar, Keiko Sofía Fujimori Higuchi alcanza:

2,788,506 votos

17.111% de votos válidos

Su ventaja la mantiene como la candidata con mayor votación hasta el momento, según el último reporte oficial.