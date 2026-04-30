La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, con el 97.016% de actas contabilizadas, continúa el conteo oficial de la elección presidencial, actualizado hasta las 11:50 a. m. del 30 de abril de 2026.
Según el reporte oficial, la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi se mantiene en el primer lugar, mientras que la disputa por el segundo puesto presenta una diferencia relativamente estrecha.
Lee: Corvetto basó pedido de más presupuesto en innovación tecnológica
Diferencia entre segundo y tercer lugar supera los 27 mil votos
De acuerdo con los resultados oficiales:
- Roberto Helbert Sánchez Palomino registra 1,962,627 votos, equivalente al 12.043% de votos válidos.
- Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla obtiene 1,934,738 votos, equivalente al 11.872% de votos válidos.
La diferencia entre ambos candidatos es de 27,889 votos, lo que mantiene abierta la competencia por el segundo lugar en el conteo nacional.
Lee: Corvetto le costó al Estado casi S/ 2 millones
Keiko Fujimori mantiene el liderazgo con más de 2.7 millones de votos
En el primer lugar, Keiko Sofía Fujimori Higuchi alcanza:
- 2,788,506 votos
- 17.111% de votos válidos
Su ventaja la mantiene como la candidata con mayor votación hasta el momento, según el último reporte oficial.