El Pleno del Congreso sesiona hoy jueves 30 de abril, a fin de debatir diversos dictámenes, entre ellos del Proyecto de Ley 10176 que propone la Ley que modifica el Decreto Ley 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo.

El inicio de la sesión está programada para las 10 de la mañana, bajo la conducción del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi.

Cabe precisar que el dictamen del Proyecto de Ley 10176 establece la penalidad para los delitos de terrorismo, que busca perfeccionar la tipificación de actos terroristas, incorporar el delito de organizaciones terroristas y crear la lista de organizaciones criminales con enfoque terrorista.

Otro de los temas a tratarse en esta sesión plenaria es el referido al proyecto de ley 14093, que propone la Ley que declara de interés nacional la construcción, equipamiento y puesta en operación de un dique seco pospanamax en el puerto del Callao.

Asimismo, está el dictamen de la iniciativa que plantea la Ley que modifica la Ley 32424, que establece la homologación del incentivo único-CAFAE para los servidores administrativos del régimen laboral del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, en los gobiernos regionales; entre otros proyectos de ley.